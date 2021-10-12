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У Нацполіції розповіли, в
яких містах найбільше...

У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:32

У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стали дуже поширеними випадки, коли люди замість безкоштовної вакцинації купують підроблені сертифікати про щеплення.

Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше виявляють фейкові паспорти вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:48

Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:24

  bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!

Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:35

  _hunter написав:
  bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!

проверяют не информацию, а бланк

По логике надо проверять не саму бумажку на вкус и цвет (например, я ношу ксерокопию), а соответствие её базе данных, из которой она распечатана.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:50

Дык в реальную базу медики заносят "фейковые вакцинации". А это возможно проверить только поймав на этом медика за "руку" иначе никак :)
yvlad
 
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