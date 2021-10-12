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У Нацполіції розповіли, в
яких містах найбільше...

У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:32

У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стали дуже поширеними випадки, коли люди замість безкоштовної вакцинації купують підроблені сертифікати про щеплення.

Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше виявляють фейкові паспорти вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:24

  bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!

Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:35

  _hunter написав:
  bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!

проверяют не информацию, а бланк

По логике надо проверять не саму бумажку на вкус и цвет (например, я ношу ксерокопию), а соответствие её базе данных, из которой она распечатана.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:50

Дык в реальную базу медики заносят "фейковые вакцинации". А это возможно проверить только поймав на этом медика за "руку" иначе никак :)
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:43

  _hunter написав:
  bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!

Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.


Идем дальше по этой логике.
Если там "филькина грамота", сделанная непонятно кем, то она не может считаться подделкой. Подделать можно только официальный документ. А официального, согласно украинского законодательства утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует. А нельзя что то бумажное подделать, когда это не с чем сравнить.
А раз "Дія тут не діє", то это можно считать тем же, что и "диплом идиота", "игрушечные деньги" и т.п. "документы" которые продаются на раскладках в переходах и прочих интернетах.
Зображення

Это все равно как в том мультике простоквашино: у меня из документов усы и хвост.

Максимум, что можно предъявить - это отсутствие у человека сертификата.
Который он и не обязан иметь 8)
Востаннє редагувалось EKO в Сер 27 жов, 2021 15:47, всього редагувалось 1 раз.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:58

  EKO написав:
  _hunter написав:
  bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!

Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.


Идем дальше по этой логике.
Если там "филькина грамота", сделанная непонятно кем, то она не может считаться подделкой. Подделать можно только официальный документ. А официального, согласно украинского законодательства утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует. А нельзя что то бумажное подделать, когда это не с чем сравнить. ...

А точно согласие украинского законодательства для этого требуется? -- а то (насколько я знаю) $ никто с Украиной не согласовывал, а реальный срок за подделку получить -- как раз-два...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:10

Дивні люди, заплатити купу грошей для того, щоб збільшити на два порядки свої шанси померти від ковіду О_о
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:16

  espanol написав:Дивні люди, заплатити купу грошей для того, щоб збільшити на два порядки свої шанси померти від ковіду О_о

Какой интересный эффект от липовой справки. А как это она технически обеспечивает?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:52

moveton
Что непонятного? Человек покупает справку, но сам то остается не вакцинированный вот и повышает свои шансы умереть по сравнению с вакцинированным в несколько раз. Вообще занятно- люди за свои деньги покупают себе смерть.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:59

  Олег77 написав:Что непонятного? Человек покупает справку, но сам то остается не вакцинированный вот и повышает свои шансы умереть по сравнению с вакцинированным в несколько раз. Вообще занятно- люди за свои деньги покупают себе смерть.

Т.е. до покупки справки был вакцинированным, а от покупки - перестал, раз так сравнивается? Суровая справка.
moveton
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