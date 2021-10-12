У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!
Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.
bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!
проверяют не информацию, а бланк
По логике надо проверять не саму бумажку на вкус и цвет (например, я ношу ксерокопию), а соответствие её базе данных, из которой она распечатана.
bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!
Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.
Идем дальше по этой логике. Если там "филькина грамота", сделанная непонятно кем, то она не может считаться подделкой. Подделать можно только официальный документ. А официального, согласно украинского законодательства утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует. А нельзя что то бумажное подделать, когда это не с чем сравнить. А раз "Дія тут не діє", то это можно считать тем же, что и "диплом идиота", "игрушечные деньги" и т.п. "документы" которые продаются на раскладках в переходах и прочих интернетах.
Это все равно как в том мультике простоквашино: у меня из документов усы и хвост.
Максимум, что можно предъявить - это отсутствие у человека сертификата. Который он и не обязан иметь
Востаннє редагувалось EKO в Сер 27 жов, 2021 15:47, всього редагувалось 1 раз.
bublik_ltd написав:Мобильные группы выявляют подделки? Карл, как? Ни полиция ни кто либо еще не имеют права проверять мед. информацию о человеке, это по нашим законам конфиденциальная информация! Это как минимум превышение полномочий! Что за бред вообще!
Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.
Идем дальше по этой логике. Если там "филькина грамота", сделанная непонятно кем, то она не может считаться подделкой. Подделать можно только официальный документ. А официального, согласно украинского законодательства утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует. А нельзя что то бумажное подделать, когда это не с чем сравнить. ...
А точно согласие украинского законодательства для этого требуется? -- а то (насколько я знаю) $ никто с Украиной не согласовывал, а реальный срок за подделку получить -- как раз-два...
moveton Что непонятного? Человек покупает справку, но сам то остается не вакцинированный вот и повышает свои шансы умереть по сравнению с вакцинированным в несколько раз. Вообще занятно- люди за свои деньги покупают себе смерть.
Олег77 написав:Что непонятного? Человек покупает справку, но сам то остается не вакцинированный вот и повышает свои шансы умереть по сравнению с вакцинированным в несколько раз. Вообще занятно- люди за свои деньги покупают себе смерть.
Т.е. до покупки справки был вакцинированным, а от покупки - перестал, раз так сравнивается? Суровая справка.