В Україні стали дуже поширеними випадки, коли люди замість безкоштовної вакцинації купують підроблені сертифікати про щеплення.
Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше виявляють фейкові паспорти вакцинації.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:32
У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше виявляють фейкові паспорти вакцинації.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:24
Чозабред? -- проверяют не информацию, а бланк: большая часть тех бамажок выдана из несуществующих в природе клиник несуществующими врачами. Кстати именно по этой причине "филькина грамота" не является мед. информацией.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:35
По логике надо проверять не саму бумажку на вкус и цвет (например, я ношу ксерокопию), а соответствие её базе данных, из которой она распечатана.
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:50
Дык в реальную базу медики заносят "фейковые вакцинации". А это возможно проверить только поймав на этом медика за "руку" иначе никак
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:43
Идем дальше по этой логике.
Если там "филькина грамота", сделанная непонятно кем, то она не может считаться подделкой. Подделать можно только официальный документ. А официального, согласно украинского законодательства утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует. А нельзя что то бумажное подделать, когда это не с чем сравнить.
А раз "Дія тут не діє", то это можно считать тем же, что и "диплом идиота", "игрушечные деньги" и т.п. "документы" которые продаются на раскладках в переходах и прочих интернетах.
Это все равно как в том мультике простоквашино: у меня из документов усы и хвост.
Максимум, что можно предъявить - это отсутствие у человека сертификата.
Который он и не обязан иметь
Востаннє редагувалось EKO в Сер 27 жов, 2021 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:58
А точно согласие украинского законодательства для этого требуется? -- а то (насколько я знаю) $ никто с Украиной не согласовывал, а реальный срок за подделку получить -- как раз-два...
Додано: Сер 27 жов, 2021 18:10
Дивні люди, заплатити купу грошей для того, щоб збільшити на два порядки свої шанси померти від ковіду О_о
Додано: Сер 27 жов, 2021 18:52
moveton
Что непонятного? Человек покупает справку, но сам то остается не вакцинированный вот и повышает свои шансы умереть по сравнению с вакцинированным в несколько раз. Вообще занятно- люди за свои деньги покупают себе смерть.
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:24
не понимаю, зачем делать фейковые паспорта. платишь медсестре, которая делает прививку, ничего не делаешь, но в базу тебя заносят. итого - настоящий сертификат, который никто не опровергнет.
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:50
Сертификат может и не опровергнет, но интерес к стахановской технологии вакцинирования одной бригадой 150 человек за половину рабочих дня при том, что темп в 10 человек в час вообще считается очень быстрым (сегодня интересовался в одной поликлинике под конец дня сколько успели людей обработать - примерно 35-40)
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