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У Нацполіції розповіли, в
яких містах найбільше...

У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:56

  moveton написав:Сертификат может и не опровергнет, но интерес к стахановской технологии вакцинирования одной бригадой 150 человек за половину рабочих дня при том, что темп в 10 человек в час вообще считается очень быстрым (сегодня интересовался в одной поликлинике под конец дня сколько успели людей обработать - примерно 35-40) уже появляется. Правда, пока не у прокуратуры.

Расчет "пол часа на человека" берется из-за опасения алергических реакций -- вроде как все эти 30 минут человек должен под присмотром врача находиться.
Но, например в армии -- где реакция приказом отменяется -- нет никаких проблем хоть раз в минуту штрыкать :lol:
_hunter
 
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