RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Нацполіції розповіли, в
яких містах найбільше...

У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:56

  moveton написав:Сертификат может и не опровергнет, но интерес к стахановской технологии вакцинирования одной бригадой 150 человек за половину рабочих дня при том, что темп в 10 человек в час вообще считается очень быстрым (сегодня интересовался в одной поликлинике под конец дня сколько успели людей обработать - примерно 35-40) уже появляется. Правда, пока не у прокуратуры.

Расчет "пол часа на человека" берется из-за опасения алергических реакций -- вроде как все эти 30 минут человек должен под присмотром врача находиться.
Но, например в армии -- где реакция приказом отменяется -- нет никаких проблем хоть раз в минуту штрыкать :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:00

Re: У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...

  EKO написав:А официального, согласно украинского законодательства утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует.

Ошибаетесь.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2011 р. N 893
Київ

Про затвердження Правил
санітарної охорони території України
...
Додаток 5
до Правил

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО
ВАКЦИНАЦІЮ/ПРОФІЛАКТИКУ
...
{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 611
( 611-2021-п ) від 16.06.2021}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF#top

Т.е. официально утвержденная форма бланка существует с 22.08.2011 г. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893 ... 10822#Text, см. "Додаток 5"), а 16.06.2021 было введено следующее дополнение:
“Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря.”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611 ... D0%BF#Text
yanyura
 
Повідомлень: 6250
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
5
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У яких випадках поліція може забрати на штрафмайданчик...
R2 » Пон 25 жов, 2021 22:11
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 22:11
unicdima
У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для...
R2 » Пон 18 жов, 2021 09:39
2 210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 жов, 2021 17:25
mvi
У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...
R2 » Вів 12 жов, 2021 10:23
2 235
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 16:41
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.