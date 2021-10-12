У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
moveton написав:Сертификат может и не опровергнет, но интерес к стахановской технологии вакцинирования одной бригадой 150 человек за половину рабочих дня при том, что темп в 10 человек в час вообще считается очень быстрым (сегодня интересовался в одной поликлинике под конец дня сколько успели людей обработать - примерно 35-40) уже появляется. Правда, пока не у прокуратуры.
Расчет "пол часа на человека" берется из-за опасения алергических реакций -- вроде как все эти 30 минут человек должен под присмотром врача находиться. Но, например в армии -- где реакция приказом отменяется -- нет никаких проблем хоть раз в минуту штрыкать
“Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря.”.