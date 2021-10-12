У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...

Додано: Чет 28 жов, 2021 13:20

_hunter написав: Не знаю, что у вас там за бюрократия была, но "у нас" это было так: "с декларацией подошел к одному врачу -- что-то посмотрела/вбила (минута), подошел к другому врачу -- снял рубашку, сел, укололся (еще минута)" итого за 7 рабочих часов у нас человек 200 "прокололи".

Но у нас отмазка была -- типа присмотр от "поплохело" отдельными бригадами велся. Не знаю, что у вас там за бюрократия была, но "у нас" это было так: "с декларацией подошел к одному врачу -- что-то посмотрела/вбила (минута), подошел к другому врачу -- снял рубашку, сел, укололся (еще минута)" итого за 7 рабочих часов у нас человек 200 "прокололи".Но у нас отмазка была -- типа присмотр от "поплохело" отдельными бригадами велся.

У всех эта отмазка. Кстати, таки ходила отдельная бабушка и у некоторых даже о самочувствии интересовалась. Поэтому эта отсидка не в счёт.У нас после того, как заключил декларацию с одним врачом заполняешь анкету, потом другой это вводит в комп, потом колют. И при том, что всё это делают разные люди и оно происходит параллельно, всё равно 10 человек в час получается. Ну а если один врач на всё и он же и декларации временами оформляет, то 30 человек в день. На второй дозе за счёт того, что декларация у всех уже будет, надеюсь, что будет побыстрее.