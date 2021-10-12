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У Нацполіції розповіли, в
яких містах найбільше...

У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:56

  moveton написав:Сертификат может и не опровергнет, но интерес к стахановской технологии вакцинирования одной бригадой 150 человек за половину рабочих дня при том, что темп в 10 человек в час вообще считается очень быстрым (сегодня интересовался в одной поликлинике под конец дня сколько успели людей обработать - примерно 35-40) уже появляется. Правда, пока не у прокуратуры.

Расчет "пол часа на человека" берется из-за опасения алергических реакций -- вроде как все эти 30 минут человек должен под присмотром врача находиться.
Но, например в армии -- где реакция приказом отменяется -- нет никаких проблем хоть раз в минуту штрыкать :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:00

Re: У Нацполіції розповіли, в яких містах найбільше...

  EKO написав:А официального, согласно украинского законодательства утвержденного, единого бланка "сертификат вакцинации" не существует.

Ошибаетесь.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2011 р. N 893
Київ

Про затвердження Правил
санітарної охорони території України
...
Додаток 5
до Правил

МІЖНАРОДНЕ СВІДОЦТВО ПРО
ВАКЦИНАЦІЮ/ПРОФІЛАКТИКУ
...
{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 611
( 611-2021-п ) від 16.06.2021}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-%D0%BF#top

Т.е. официально утвержденная форма бланка существует с 22.08.2011 г. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893 ... 10822#Text, см. "Додаток 5"), а 16.06.2021 было введено следующее дополнение:
“Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, може бути підписане лікарем, який надає первинну медичну допомогу і про вибір якого пацієнтом подана відповідна декларація згідно із законодавством, на підставі відомостей про вакцинацію, що містяться в електронній системі охорони здоров’я. На свідоцтві проставляється печатка надавача медичних послуг та підпис лікаря.”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611 ... D0%BF#Text
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:42

  _hunter написав:Расчет "пол часа на человека" берется из-за опасения алергических реакций -- вроде как все эти 30 минут человек должен под присмотром врача находиться.
Но, например в армии -- где реакция приказом отменяется -- нет никаких проблем хоть раз в минуту штрыкать :lol:

При чём тут этот присмотр? Естественно, человек после прививки там рядышком сидит 20 минут, но за это время уже колют других. Сам укол, разумеется, быстрый, но много времени уходит на сопутствующую бюрократию. Я вчера таки кольнулся, но в другом месте. При наличии трёх бригад очередь в десяток человек ждал час. И не могу сказать, чтобы врачи особенно прохлаждались. Если не заниматься заключением деклараций, то 10 человек в час одной бригадой реально, но напряжно. 25 в час - фантастика. Ну и проверяли же тот пункт в последующие дни, что как-то очередь в него совсем не настолько реактивно движется.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:01

  moveton написав:
  _hunter написав:Расчет "пол часа на человека" берется из-за опасения алергических реакций -- вроде как все эти 30 минут человек должен под присмотром врача находиться.
Но, например в армии -- где реакция приказом отменяется -- нет никаких проблем хоть раз в минуту штрыкать :lol:

При чём тут этот присмотр? Естественно, человек после прививки там рядышком сидит 20 минут, но за это время уже колют других. Сам укол, разумеется, быстрый, но много времени уходит на сопутствующую бюрократию. Я вчера таки кольнулся, но в другом месте. При наличии трёх бригад очередь в десяток человек ждал час. И не могу сказать, чтобы врачи особенно прохлаждались. Если не заниматься заключением деклараций, то 10 человек в час одной бригадой реально, но напряжно. 25 в час - фантастика. Ну и проверяли же тот пункт в последующие дни, что как-то очередь в него совсем не настолько реактивно движется.

При том, что на случай "всей роте резко и одновременно поплохело" -- одновременно этих человек не может быть больше какого-то ограниченного количества.

Не знаю, что у вас там за бюрократия была, но "у нас" это было так: "с декларацией подошел к одному врачу -- что-то посмотрела/вбила (минута), подошел к другому врачу -- снял рубашку, сел, укололся (еще минута)" итого за 7 рабочих часов у нас человек 200 "прокололи".
Но у нас отмазка была -- типа присмотр от "поплохело" отдельными бригадами велся.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:20

  _hunter написав:Не знаю, что у вас там за бюрократия была, но "у нас" это было так: "с декларацией подошел к одному врачу -- что-то посмотрела/вбила (минута), подошел к другому врачу -- снял рубашку, сел, укололся (еще минута)" итого за 7 рабочих часов у нас человек 200 "прокололи".
Но у нас отмазка была -- типа присмотр от "поплохело" отдельными бригадами велся.

У всех эта отмазка. Кстати, таки ходила отдельная бабушка и у некоторых даже о самочувствии интересовалась. Поэтому эта отсидка не в счёт.
У нас после того, как заключил декларацию с одним врачом заполняешь анкету, потом другой это вводит в комп, потом колют. И при том, что всё это делают разные люди и оно происходит параллельно, всё равно 10 человек в час получается. Ну а если один врач на всё и он же и декларации временами оформляет, то 30 человек в день. На второй дозе за счёт того, что декларация у всех уже будет, надеюсь, что будет побыстрее.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26

  moveton написав:
  _hunter написав:Не знаю, что у вас там за бюрократия была, но "у нас" это было так: "с декларацией подошел к одному врачу -- что-то посмотрела/вбила (минута), подошел к другому врачу -- снял рубашку, сел, укололся (еще минута)" итого за 7 рабочих часов у нас человек 200 "прокололи".
Но у нас отмазка была -- типа присмотр от "поплохело" отдельными бригадами велся.

У всех эта отмазка. Кстати, таки ходила отдельная бабушка и у некоторых даже о самочувствии интересовалась. Поэтому эта отсидка не в счёт.
У нас после того, как заключил декларацию с одним врачом заполняешь анкету, потом другой это вводит в комп, потом колют. И при том, что всё это делают разные люди и оно происходит параллельно, всё равно 10 человек в час получается. Ну а если один врач на всё и он же и декларации временами оформляет, то 30 человек в день. На второй дозе за счёт того, что декларация у всех уже будет, надеюсь, что будет побыстрее.

Я же говорю: у нас заранее предупредили -- "без декларации -- не уколем". И в бригаде у нас три человека было.
Но да -- при сильном желании и час на одного человека можно тратить... :lol:
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