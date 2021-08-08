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Фейкова «Дія»: у Держспецзв'язку
порадили, як правильно...

Фейкова «Дія»: у Держспецзв'язку порадили, як правильно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:23

Фейкова «Дія»: у Держспецзв'язку порадили, як правильно...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) закликає завантажувати в смартфони лише офіційні мобільні додатки.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:23

А ни кого не позабавила подпись постоянным наклоном и поворотом головы (аля неваляшка). Разве нельзя было сделать подпись документов отпечатком пальца. Попахивает либо издевательством над пользователями, либо откровенным дебилизмом.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:32

  rapyd777 написав:А ни кого не позабавила подпись постоянным наклоном и поворотом головы (аля неваляшка). Разве нельзя было сделать подпись документов отпечатком пальца. Попахивает либо издевательством над пользователями, либо откровенным дебилизмом.

Тут народ воет, что от тяжести листика с регистрацией спины ломаются -- я представляю, что за крики поднимутся, если для подписи придется очень недешевый сканер отпечатков пальце покупать (и постоянно носить) :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:51

_hunter ну так для тех у кого смарты со сканером, сделать использование сканера,зачем им махать головой, в знак солидарности?))
rapyd777
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