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На кінець вересня держборг
України склав $92 мільярди —...

На кінець вересня держборг України склав $92 мільярди —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42

На кінець вересня держборг України склав $92 мільярди —...

Пропонуємо до обговорення:
У міністерстві надали докладну статистику щодо держборгу.

Дивися повний текст На кінець вересня держборг України склав $92 мільярди — Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:43

единственные Президенты, при которых госдолг сокращался - Ющенко и Порошенко. По странному стечению обстоятельств оба они были патриотами Украины не на словах, а на деле. А говорят патриот не равно профессионал... или сокращение госдолга это глупость несусветная?
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:04

Это по каким курсам посчитано? =)))
"31,1 млрд гривень (на 296 млн долл. США в долларовом эквиваленте), а гарантированный государством долг уменьшился на 8,7 млрд грн (на 213 млн долл. США)."
Ох уж эти неокончившие школы журналисты...
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:13

  smart_analyst2017 написав:Это по каким курсам посчитано? =)))
"31,1 млрд гривень (на 296 млн долл. США в долларовом эквиваленте), а гарантированный государством долг уменьшился на 8,7 млрд грн (на 213 млн долл. США)."
Ох уж эти неокончившие школы журналисты...

Может быть даже такое, что в локальной валюте баланс вырос, а в глобальной - снизился.
Ох уж эти неокончившие школы аналитики...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:04

  redmax11 написав:единственные Президенты, при которых госдолг сокращался - Ющенко и Порошенко. По странному стечению обстоятельств оба они были патриотами Украины не на словах, а на деле. А говорят патриот не равно профессионал... или сокращение госдолга это глупость несусветная?

Серйозно? :D
а можна в цифрах скорочення боргу при Порошенко?
unicdima
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