У міністерстві надали докладну статистику щодо держборгу.
Дивися повний текст На кінець вересня держборг України склав $92 мільярди — Мінфін.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42
На кінець вересня держборг України склав $92 мільярди —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На кінець вересня держборг України склав $92 мільярди — Мінфін.
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:43
единственные Президенты, при которых госдолг сокращался - Ющенко и Порошенко. По странному стечению обстоятельств оба они были патриотами Украины не на словах, а на деле. А говорят патриот не равно профессионал... или сокращение госдолга это глупость несусветная?
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:04
Это по каким курсам посчитано? =)))
"31,1 млрд гривень (на 296 млн долл. США в долларовом эквиваленте), а гарантированный государством долг уменьшился на 8,7 млрд грн (на 213 млн долл. США)."
Ох уж эти неокончившие школы журналисты...
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:13
Может быть даже такое, что в локальной валюте баланс вырос, а в глобальной - снизился.
Ох уж эти неокончившие школы аналитики...
Додано: Сер 27 жов, 2021 13:04
Серйозно?
а можна в цифрах скорочення боргу при Порошенко?
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