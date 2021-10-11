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У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:58
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чому медиків не віднесли до соціальних груп, для яких є обов'язковою вакцинація проти коронавірусу. Про це Українській правді розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є обов'язковою
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:58
Ідіоти. Невакциновані медики це взагалі не вкладається в голові. Це вирок. Це професійно непридатні люди, їх не має бути в системі охорони здоров'я в принципі. Як ви після цього можете вимагати від інших вакцинуватися?
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