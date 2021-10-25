У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...

Додано: Чет 28 жов, 2021 10:46

akido

Не хочу всім відповідати окремо, тому напишу одним постом.



А спростувати мої тези слабо? Чи вам усім так сподобалася фраза про балаболство, що інше просто пройшло мимо вух?

Я бачу, тут на фінансовому форумі одні титуловані імунологи зібралися.)

Відкрийте очі і включіть мозок. Ніхто не каже, що вакцинуватися в принципі не потрібно. Мова іде про те, що вакцина нафіг не потрібна людині, у якої вже є сформований і підтверджений імунітет. І ніж витрачати кошти і вакцини "для галочки" і створювати людям бюрократичні проблеми на рівному місці, краще вакцинувати тих, кому це і справді вкрай необхідно. Якщо це іде в розріз і вашими методичками...ну то звиняйте, я свою думку вам не нав'язую.

І ще, про те що вузькі спеціалісти не контактували з хворими на СOVID і не перехворіли масово - це вже реально казки далекі від реальності. Чи може хтось хоче представити статистику? Підкажу одразу, можете її засунути...замість туалетного паперу. У нас принцип один, давно і нічого не змінилося: що зверху скомандують, те у звітах і пишуть. А реальність...дещо інша.

Так зрозуміло, чи потрібно розжовувати дорослим людям?