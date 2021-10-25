У МОЗ пояснили, чому для медиків вакцинація не є...
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akido Не хочу всім відповідати окремо, тому напишу одним постом.
А спростувати мої тези слабо? Чи вам усім так сподобалася фраза про балаболство, що інше просто пройшло мимо вух? Я бачу, тут на фінансовому форумі одні титуловані імунологи зібралися.) Відкрийте очі і включіть мозок. Ніхто не каже, що вакцинуватися в принципі не потрібно. Мова іде про те, що вакцина нафіг не потрібна людині, у якої вже є сформований і підтверджений імунітет. І ніж витрачати кошти і вакцини "для галочки" і створювати людям бюрократичні проблеми на рівному місці, краще вакцинувати тих, кому це і справді вкрай необхідно. Якщо це іде в розріз і вашими методичками...ну то звиняйте, я свою думку вам не нав'язую. І ще, про те що вузькі спеціалісти не контактували з хворими на СOVID і не перехворіли масово - це вже реально казки далекі від реальності. Чи може хтось хоче представити статистику? Підкажу одразу, можете її засунути...замість туалетного паперу. У нас принцип один, давно і нічого не змінилося: що зверху скомандують, те у звітах і пишуть. А реальність...дещо інша. Так зрозуміло, чи потрібно розжовувати дорослим людям?
nikatrunko573 написав:akido Не хочу всім відповідати окремо, тому напишу одним постом.
А спростувати мої тези слабо? Чи вам усім так сподобалася фраза про балаболство, що інше просто пройшло мимо вух? Я бачу, тут на фінансовому форумі одні титуловані імунологи зібралися.) Відкрийте очі і включіть мозок. Ніхто не каже, що вакцинуватися в принципі не потрібно. Мова іде про те, що вакцина нафіг не потрібна людині, у якої вже є сформований і підтверджений імунітет. І ніж витрачати кошти і вакцини "для галочки" і створювати людям бюрократичні проблеми на рівному місці, краще вакцинувати тих, кому це і справді вкрай необхідно. Якщо це іде в розріз і вашими методичками...ну то звиняйте, я свою думку вам не нав'язую. І ще, про те що вузькі спеціалісти не контактували з хворими на СOVID і не перехворіли масово - це вже реально казки далекі від реальності. Чи може хтось хоче представити статистику? Підкажу одразу, можете її засунути...замість туалетного паперу. У нас принцип один, давно і нічого не змінилося: що зверху скомандують, те у звітах і пишуть. А реальність...дещо інша. Так зрозуміло, чи потрібно розжовувати дорослим людям?
Ніхто не змушує вакцинуватися тих, хто підтверджено перехворів менш як пів року назад. Добре, сформулюймо по-іншому. Ви медик, вас поставили перед фактом - ви або вакцинуєтеся, або звільнюєтеся. Ваші дії? Розповідатимете про 90% перехворівших, антитіла, бюрократію і все таке, а потім звільнитеся, чи все ж вакцинуєтеся (безоплатно) і продовжите працювати?