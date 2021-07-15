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Куди пускають без
COVID-документів у «червоній» зоні

Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55

Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні

Пропонуємо до обговорення:
В які заклади в "червоній" зоні можна потрапити без документів.

Дивися повний текст Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55

А кто-то в курсе, что это нарушение Конституции? Люди, пропоагандирующие ЭТО, ведут к разрушению Украины!
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:04

  asdasd написав:А кто-то в курсе, что это нарушение Конституции? Люди, пропоагандирующие ЭТО, ведут к разрушению Украины!

Это в какой статье Конституции беспрепятственное посещение киношек гарантируется? -- про рестики даже не спрашиваю: дескриминация по дресс-коду у них с момента появления была :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:06

asdasd Дженни Вестфалле, прочитав "Капиталл", спросила Карла Маркса: "Ты веришь в это?" Карл ответил: "Какая разница, Дженни? Нас ведь тогда уже не будет!"
К чему это я? Если бы карантин вводили согласно Конституции - было бы совсем по-другому. Пока прививаемая Украина бьет рекорды смертности (такая же тенденция - в Израиле и Греции, но не только там) - давайте, прививайтесь - болеть будете, но зато в легкой форме, в изолятор не попадете, потому что - дорога прямо в морг!
Вспомнились мне ролики с 90-х годов: съел одну таблеточку - и здоров! Еще одну - совсем здоров! Давай, покупай - не ленись, и здоров будешь!
А по сути ни один врач не может навязывать ни вакцину, ни лекарство. Тем более, что даже проверенные лекарства на разных людей действуют по-разному, а во-вторых - вакцины-то еще сырые, не до конца протестированные... Так что мы - подопытные кролики, только нам об этом не говорят... Зато псов можно водить по продуктовым супермаркетам без намордников (любительница псов- красавица Одесса уже давно в красной зоне) и даже по аптекам! В операционную дама с котом прорывалась...
А если ты ширнулся одной-другой дозой, то через 2 месяца - снова за ширкой! Никто не думает, что ширку в любой момент могут не привозить/запретить, да и денег не всегда хватит - дальше что? Ломка?
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17

Re: Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні

"такая же тенденция - в Израиле"
26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:19

  wild2006 написав:"такая же тенденция - в Израиле"
26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек.

От проклятая вакцина! -- 100 пудов рядом с ним ампулу пронесли :lol: -- а так бы еще жил и жил...
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