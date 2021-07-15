Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні

Додано: Сер 27 жов, 2021 11:06

asdasd Дженни Вестфалле, прочитав "Капиталл", спросила Карла Маркса: "Ты веришь в это?" Карл ответил: "Какая разница, Дженни? Нас ведь тогда уже не будет!"

К чему это я? Если бы карантин вводили согласно Конституции - было бы совсем по-другому. Пока прививаемая Украина бьет рекорды смертности (такая же тенденция - в Израиле и Греции, но не только там) - давайте, прививайтесь - болеть будете, но зато в легкой форме, в изолятор не попадете, потому что - дорога прямо в морг!

Вспомнились мне ролики с 90-х годов: съел одну таблеточку - и здоров! Еще одну - совсем здоров! Давай, покупай - не ленись, и здоров будешь!

А по сути ни один врач не может навязывать ни вакцину, ни лекарство. Тем более, что даже проверенные лекарства на разных людей действуют по-разному, а во-вторых - вакцины-то еще сырые, не до конца протестированные... Так что мы - подопытные кролики, только нам об этом не говорят... Зато псов можно водить по продуктовым супермаркетам без намордников (любительница псов- красавица Одесса уже давно в красной зоне) и даже по аптекам! В операционную дама с котом прорывалась...

А если ты ширнулся одной-другой дозой, то через 2 месяца - снова за ширкой! Никто не думает, что ширку в любой момент могут не привозить/запретить, да и денег не всегда хватит - дальше что? Ломка?