В які заклади в "червоній" зоні можна потрапити без документів.
Дивися повний текст Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55
Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні.
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:04
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17
Re: Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні
"такая же тенденция - в Израиле"
26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек.
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:19
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:06
Так и у нас, не от короны, а от осложнений. Читай, отсутствия своевременной медицинской помощи.
Если раньше скорая приезжала и оказывала медпомощь через 5-15 минут, то сейчас едет по 3-4 часа или вообще не приезжает.
А, нет своевременно оказанной помощи - осложнение - дальше реанимация и, в итоге, смерть.
Посмотрите украинскую статистику, сколько выживает у нас пациентов в реанимации?
89% - не выживает.
О чем дальше можно говорить и что сравнивать?
Вот самый обычный грипп запустить если, то от осложнений гриппозной инфекции...
Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек
Кто то занимается профилактикой т.н."короны" у нас? Или загон народа по домам, запрет занятий спортом на свежем воздухе, прогулок в парках - как это было, это она была?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|