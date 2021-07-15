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Куди пускають без
COVID-документів у «червоній» зоні

Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:55

Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні

Пропонуємо до обговорення:
В які заклади в "червоній" зоні можна потрапити без документів.

Дивися повний текст Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:04

  asdasd написав:А кто-то в курсе, что это нарушение Конституции? Люди, пропоагандирующие ЭТО, ведут к разрушению Украины!

Это в какой статье Конституции беспрепятственное посещение киношек гарантируется? -- про рестики даже не спрашиваю: дескриминация по дресс-коду у них с момента появления была :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17

Re: Куди пускають без COVID-документів у «червоній» зоні

"такая же тенденция - в Израиле"
26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:19

  wild2006 написав:"такая же тенденция - в Израиле"
26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек.

От проклятая вакцина! -- 100 пудов рядом с ним ампулу пронесли :lol: -- а так бы еще жил и жил...
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:06

  wild2006 написав:"такая же тенденция - в Израиле"
26 октября от короны умер в Израиле ОДИН человек.

Так и у нас, не от короны, а от осложнений. Читай, отсутствия своевременной медицинской помощи.
Если раньше скорая приезжала и оказывала медпомощь через 5-15 минут, то сейчас едет по 3-4 часа или вообще не приезжает.
А, нет своевременно оказанной помощи - осложнение - дальше реанимация и, в итоге, смерть.
Посмотрите украинскую статистику, сколько выживает у нас пациентов в реанимации?
89% - не выживает.
О чем дальше можно говорить и что сравнивать?

Вот самый обычный грипп запустить если, то от осложнений гриппозной инфекции...
Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек https://www.who.int/ru/news/item/14-12- ... -each-year

Кто то занимается профилактикой т.н."короны" у нас? Или загон народа по домам, запрет занятий спортом на свежем воздухе, прогулок в парках - как это было, это она была?
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:56

EKO
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