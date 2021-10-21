У жовтні кожного року в Україні розпочинається так званий осінньо-зимовий опалювальний сезон.
Дивися повний текст Більшість українців бояться підвищення тарифів у зимовий час (інфографіка).
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Додано: Сер 27 жов, 2021 18:22
Більшість українців бояться підвищення тарифів у зимовий...
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Дивися повний текст Більшість українців бояться підвищення тарифів у зимовий час (інфографіка).
Додано: Сер 27 жов, 2021 18:22
Судя по тому, что про коммуналку после первого абзаца ни слова, повышение тарифов на неё не беспокоит никого. Только зачем об этом так окольно и многословно? ;)
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