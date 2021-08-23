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У Мінсоцполітики запевняють,
що на субсидії цього року...

У Мінсоцполітики запевняють, що на субсидії цього року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:20

У Мінсоцполітики запевняють, що на субсидії цього року...

Пропонуємо до обговорення:
Виділених коштів на субсидії на цей рік абсолютно достатньо.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики запевняють, що на субсидії цього року коштів достатньо.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:20

Вчера только знакомая рассказывала, как ей отказали в субсидии. По причине того, что она не работает. Уволилась, потому что на руках парализованная мать и 8-летняя дочь.
Вот такое правила... Живут в деревне на 1 пенсию матери
asdasd
 
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