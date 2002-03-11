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Змова на торгах: АМКУ оштрафував
на майже 200 мільйонів...

Змова на торгах: АМКУ оштрафував на майже 200 мільйонів...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:06

Змова на торгах: АМКУ оштрафував на майже 200 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України за змову під час участі у торгах оштрафував на майже 200 млн грн учасників публічних закупівель з постачання продуктів харчування закладам освіти та іншим замовникам у Полтавській, Харківській та Сумській області.

Дивися повний текст Змова на торгах: АМКУ оштрафував на майже ₴200 мільйонів постачальників продуктів харчування.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:06

Долго проверять не стал, взял самого первого ФОПа - ФЛП Мазаратий Н. И. Смотрим - https://z.texty.org.ua/seller/105285 За период с 24-07-2020 по 11-03-2020 укладено 2640 УГОД на 451.5МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ. Это КАК !?!?!?!
Давайте немного посчитаем: с 24-07-2020 по 11-03-2020 прошло 102 календарных дня, это , примерно, 72 рабочих дня, это 37 угод в день. Т.е. на протяжении 3-х месяцев эта ФОП подписывала Договора с гос.учреждениями _каждые_13 минут_ !?!? При этом получая на счёт каждый день по 6 270 000 грн ?! Жесть...
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:03

LutsMan, по грегорианскому календарю с 24-07-2020 по 11-03-2020, если эти даты включительно, прошло минус 136 дней :P
Что до той таблицы, то с 2020-07-24 по 2020-11-03 - это "не більше ніж 100 останніх за часом угод" Не считал, но, наверное, сотня и есть. Полтора договора в рабочий день - это не так уж и эпично. Особенно, учитывая, что мука и соки в один и тот же день в одну и ту же контору - это два разных договора.
ФЛП зарегистрирован 11.03.2002. Разделим общие суммы на 18.5 лет: за месяц 12 договоров и 2 ляма грн. Для оптовика может не особенно и много.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:47

Re: Змова на торгах: АМКУ оштрафував на майже 200 мільйонів.

  moveton написав:по грегорианскому календарю с 24-07-2020 по 11-03-2020, если эти даты включительно, прошло минус 136 дней

Понятно же, что это была механическая опечатка - конечная дата 03-11-2020 и между ними, таки, 102 календарных дня. :)

  moveton написав:ФЛП зарегистрирован 11.03.2002. Разделим общие...

А вот тут не согласен - мы не знаем даты начала активной работы ФОПа, потому давайте работать с темы цифрами, что есть - а есть последние 100 угод (я пересчитал!) на общую сумму 6 937,30 тыс.грн (можете сами пересчитать :) ).
Итого: 1,5 угоды в день, примерно на 70 тыс грн в день. Вроде бы, не много, но какова стабильность!
Лично я считаю, что это прикрытие для обнала и отката.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:03

LutsMan, 70 тыщ в день - это и есть 2 ляма в месяц. Похоже, что так он все 18.5 лет и работает. На сколько договоров это разбивается - это уже детали. Скорее всего сейчас стали разбивать на более мелкие, чтобы перед финмониторингом не отсвечивать. Понятно, что иметь такой стабильный вал заказов - это без откатов не обходится, но сам по себе объём не фантастический. Может и действительно все эти продукты поставляются.
moveton
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