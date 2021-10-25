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В Україні запровадять спецмоніторинг заборгованості із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:25
Пропонуємо до обговорення:
Документ оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України.
Дивися повний текст В Україні запровадять спецмоніторинг заборгованості із зарплат, пенсій та стипендій
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