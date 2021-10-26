В Україні за монету номіналом 25 копійок 1992 року (чекан 5.1 ДАг) готові заплатити до 18 тисяч гривень. Щоб відрізнити такі копійки, достатньо подивитися на ребро.
Дивися повний текст В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів (фото).
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Додано: Сер 27 жов, 2021 23:25
В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів...
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Дивися повний текст В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів (фото).
Додано: Сер 27 жов, 2021 23:26
Дурниця то все, не коштує ходячка таких грошей, це ж не Рим якийсь, та і той в основному дешевший.
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