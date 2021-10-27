В Україні за монету номіналом 25 копійок 1992 року (чекан 5.1 ДАг) готові заплатити до 18 тисяч гривень. Щоб відрізнити такі копійки, достатньо подивитися на ребро.
Дивися повний текст В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів (фото).
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Додано: Сер 27 жов, 2021 23:25
В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів (фото).
Додано: Сер 27 жов, 2021 23:26
Дурниця то все, не коштує ходячка таких грошей, це ж не Рим якийсь, та і той в основному дешевший.
Додано: Чет 28 жов, 2021 11:30
Re: В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів.
Номінал - це те що написано на монеті.
Тож ці 25 копійок не є рідкісним номіналом.
Додано: Чет 28 жов, 2021 12:27
Re: В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів.
Да наштампуйте еще таких монет и продавайте потихоньку. И бюджет пополните и людям приятно будет.
Додано: Чет 28 жов, 2021 18:25
Так, на Віоліті багато таких цікавинок. Але знайти щось в обороті зі старих монет абсолютно марно, їх уже мільйон разів перебрали. З нових 1, 2, 5 і 10 грн ще щось можна знайти, якщо перелопатити 100 тисяч монет
Додано: Чет 28 жов, 2021 18:49
Додано: Чет 28 жов, 2021 19:16
ключевое - (чекан 5.1 ДАг).
во-первых, надо понимать, что это значит
во-вторых, найти такие монеты действительно практически unreal. монеты с отсутствием гурта легко отличить, вот только в обороте их нет (возможно и не было)
Додано: Чет 28 жов, 2021 19:19
поделитесь, что можно найти в новых монетах
все такие разновидности монет - это монеты 1992, 1994 и 1996 гг, когда только тренировались и еще штамповали в Луганске. вот если на оккупированных территориях кто-то нашел старые штампы - вот тогда, можно делать бизнес
с 2001 года, если не ошибаюсь, ошибок практически нет.
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