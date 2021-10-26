В Україні можуть суттєво злетіти тарифи на розподіл газу. Про це розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.
Дивися повний текст Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на розподіл газу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:02
Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на розподіл газу.
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45
В общем потери на транзите решили отбить за счет кармана населения... Сеньор Помидор в сказке про Чиполлино был просто лох по сравнению с Лана Зеркаль.... он тупо снес домик Тыквы, а надо было поднять тому коммуналку и ввести налог на роскошь, налог на землю + налог на жилплощадь а так же на водоотведение и деривацию)). А да ввести военный сбор и налог на депозит.. ну а иначе Карабас Барабас нападет и кованые сапоги его Буратин начнут топтать родной огород)).
Додано: Чет 28 жов, 2021 11:15
Re: Через «Північний потік-2» в Україні злетять тарифи на...
Как в такой ситуации выживать простому колхознику?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|