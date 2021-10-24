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Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень...
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:31
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) за січень-вересень 2021 року отримало 5,8 млрд чистого прибутку; чистий дохід компанії від реалізації послуг становив 40 млрд гривень.
Дивися повний текст Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень чистого прибутку
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:32
Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!
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RomanTik
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:16
RomanTik написав:
Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!
Более того: пэрэсични берут газ из труб, но до Облгазов денежку не доносят
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_hunter
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