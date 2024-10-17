Наприкінці поточного року реальна зарплата українців перевищить свій довоєнний рівень.
Дивися повний текст
Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень: проноз НБУ
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:23
Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень: проноз НБУ
Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:24
В долларах считай. Как было 400 баксов средняя так и осталось. А минимальная вообще 200. Какой позор, даже у Молдовы выше
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|