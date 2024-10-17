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Вже цьогоріч реальна зарплата
українців перевищить...

Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:23

Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить...

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці поточного року реальна зарплата українців перевищить свій довоєнний рівень.

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Вже цьогоріч реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень: проноз НБУ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:24

В долларах считай. Как было 400 баксов средняя так и осталось. А минимальная вообще 200. Какой позор, даже у Молдовы выше
alex7k
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