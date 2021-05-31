Навіть якщо людина буде включена до програми субсидій у листопаді, вона отримає субсидію з початку опалювального сезону.
Дивися повний текст Перевіряючі не ходитимуть по квартирах: Лазебна про виплату субсидій.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:48
Перевіряючі не ходитимуть по квартирах: Лазебна про...
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Дивися повний текст Перевіряючі не ходитимуть по квартирах: Лазебна про виплату субсидій.
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:49
Та ладно.. Можно верить? У нас и вакцинация от модной болезни по закону не обязательная, а полиция штрафует за отсутствие..
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