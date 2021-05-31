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Перевіряючі не ходитимуть
по квартирах: Лазебна про...

Перевіряючі не ходитимуть по квартирах: Лазебна про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:48

Перевіряючі не ходитимуть по квартирах: Лазебна про...

Пропонуємо до обговорення:
Навіть якщо людина буде включена до програми субсидій у листопаді, вона отримає субсидію з початку опалювального сезону.

Дивися повний текст Перевіряючі не ходитимуть по квартирах: Лазебна про виплату субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:49

Та ладно.. Можно верить? У нас и вакцинация от модной болезни по закону не обязательная, а полиция штрафует за отсутствие..
asdasd
 
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