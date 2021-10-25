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Українці задекларували понад 100 мільйонів — результати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:55
Пропонуємо до обговорення:
Від старту податкової амністії 1 вересня українці задекларували вже 111 млн грн.
Дивися повний текст Українці задекларували понад 100 мільйонів — результати податкової амністії за 2 місяці
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:42
gretzky_vic написав:
Курто, государство получило 200тыс евро налогов, абалдеть реформа !
Так это еще штрафы/посадки не доехали -- в 22м нарид веселее декларироваться побежит
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