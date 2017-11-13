Від початку цього року польські прикордонники виявили на українсько-польському кордоні 554 фальшивих ковід-сертифікатів про вакцинацію від Covid-19.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:37
Польські прикордонники виявили 554 фальшивих українських...
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Дивися повний текст Польські прикордонники виявили 554 фальшивих українських ковід-сертифікатів.
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:37
Не зовсім зрозуміло, що означає видані? Видали кажуть коли справжній документ роблять, а якщо це підробка, то не видали, а підробили. Чи це був справжній сертифікат про несправжню вакцинацію? Але звідки тоді вони знають, що вакцинація несправжня? Звідки вони знають, де було "видано" (я так розумію, підроблено) сертифікат? Мається на увазі, що підробка схожа на український сертифікат? Може його в іншій країні підробили... Чи це все ж справжні сертифікати?
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