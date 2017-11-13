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Польські прикордонники виявили
554 фальшивих українських...

Польські прикордонники виявили 554 фальшивих українських...
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:37

Польські прикордонники виявили 554 фальшивих українських...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку цього року польські прикордонники виявили на українсько-польському кордоні 554 фальшивих ковід-сертифікатів про вакцинацію від Covid-19.

Дивися повний текст Польські прикордонники виявили 554 фальшивих українських ковід-сертифікатів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:37

усі фальшиві сертифікати були видані в Україні

Не зовсім зрозуміло, що означає видані? Видали кажуть коли справжній документ роблять, а якщо це підробка, то не видали, а підробили. Чи це був справжній сертифікат про несправжню вакцинацію? Але звідки тоді вони знають, що вакцинація несправжня? Звідки вони знають, де було "видано" (я так розумію, підроблено) сертифікат? Мається на увазі, що підробка схожа на український сертифікат? Може його в іншій країні підробили... Чи це все ж справжні сертифікати?
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