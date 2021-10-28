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В Україні спрогнозували закриття
банківських відділень:...

В Україні спрогнозували закриття банківських відділень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:45

В Україні спрогнозували закриття банківських відділень:...

Пропонуємо до обговорення:
Банківські відділення в Україні незабаром можуть закритися, проте банки будуть відстежувати пересування і покупки своїх клієнтів, прогнозує засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

Дивися повний текст В Україні спрогнозували закриття банківських відділень: що буде замість них.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:45

Вони довбонулись з цими додатками...
Є браузер.
Зробіть сайт.
Нащо нав'язувати додатки...? :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 23:42

Уже геть немає чого писати, якщо таке сміття публікують (
espanol
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:02

  Bobua написав:Вони довбонулись з цими додатками...
Є браузер.
Зробіть сайт.
Нащо нав'язувати додатки...? :(

В Украине есть банк, не будем называть его по имени, который закрыл достойное браузерное приложение *Ок, альфа* и впаривает всем клиентам идиотичный Sense))
astatempo
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