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Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Дивися повний текст Розробника фейкового додатку «Дія» запросили на стажування до Мінцифри
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:20
Поможет "подлатать дыры" и сядет. Брависсимо!
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Omega
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47
Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
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mvi
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:55
mvi написав:
Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
В смысле "два года"? -- бандюкович в 2010—2014 у власти был...
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_hunter
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:28
_hunter написав: mvi написав:
Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
В смысле "два года"? -- бандюкович в 2010—2014 у власти был...
Если расширить кругозор то бюндюковичей и при Порошенко и при Зеленском во власти или око нее предостаточно, а то что они не сидят следствие неработающих в должной мере правоохранительных органов и судов.
Ну а то что берут наработу ничего страшного, но это не должно исключать наказания. Другой вопрос почему у них проблема с подбором кадров + этот инцидент может спровоцировать других на нарушения.
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Igorten
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:38
_hunter написав: mvi написав:
Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
В смысле "два года"? -- бандюкович в 2010—2014 у власти был...
В том смысле, что после 2014 жизнь остановилась или методичка закончилась?
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ruvex
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:41
Igorten написав: _hunter написав: mvi написав:
Тобто влада підбирає на роботу кримінальний елемент. Але ми це вже 2 роки бачимо ...)))
В смысле "два года"? -- бандюкович в 2010—2014 у власти был...
Если расширить кругозор то бюндюковичей и при Порошенко и при Зеленском во власти или око нее предостаточно, ...
Ну я про тоже самое, собственно. Поэтому и интересуюсь -- что ж такого mvi
в 19м привидилось?
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_hunter
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