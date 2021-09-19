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Facebook змінила
назву (відео)

Facebook змінила назву (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:57

Facebook змінила назву (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія американського мільярдера Марка Цукерберга Facebook буде перейменована і отримає ім'я Meta.

Дивися повний текст Facebook змінила назву (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:58

Meta.ua не против была? Скоммуниздил название.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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