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Українські АЗС підняли ціни
на усі види пального:...

Українські АЗС підняли ціни на усі види пального:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:29

Українські АЗС підняли ціни на усі види пального:...

Пропонуємо до обговорення:
Представлені нові результати моніторингу цін на українських заправках.

Дивися повний текст Українські АЗС підняли ціни на усі види пального: скільки коштують бензин, дизель та автогаз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:30

В этой стране вообще есть АМКУ? С какого бодуна растёт топливо если доллар падает?












если доллар падает,Коломойский со своим протеже
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Модератори: Ірина_, Модератор

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