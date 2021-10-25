Про те, як платити за електроенергію менше.
Дивися повний текст З жовтня діють нові тарифи на електрику.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
З жовтня діють нові тарифи на електрику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З жовтня діють нові тарифи на електрику.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
Цифры показывают, что подняли стоимость электроэнергии тем, кто экономит.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:56
Re: З жовтня діють нові тарифи на електрику
До 250 квт включительно или нет?
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