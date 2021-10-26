Про те, як платити за електроенергію менше.
Дивися повний текст З жовтня діють нові тарифи на електрику.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
З жовтня діють нові тарифи на електрику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З жовтня діють нові тарифи на електрику.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54
Цифры показывают, что подняли стоимость электроэнергии тем, кто экономит.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:56
Re: З жовтня діють нові тарифи на електрику
До 250 квт включительно или нет?
Додано: Суб 30 жов, 2021 06:40
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:06
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:50
есть же автоматические счетчики
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:22
Объясните, пожалуйста, какой вариант правильный:
1) Использовал, например, 252 кВт - это 250 * 144 и 2 * 168
2) или 252 * 168
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:27
Так, как дебильно написан текст, то ровно 250 кВтч должно быть бесплатно, а не 360 грн, как в нём же указано
Но, судя по примерам, всё таки сохранили старый принцип и при общем потреблении от 250 кВтч идёт расчёт по формуле не 1.68 * N, а 1.44 * 250 + 1.68 * (N - 250). За 250 таки придётся заплатить, но без разницы по формуле "до" или "выше" - результат одинаковый.
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:51
Пока сторонники российского мира типа Бойко будут выбивать в раде новые льготы на зелёную энергию, нам, простым украинцам и патриотам будут подымать тарифы на Э\Э.
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