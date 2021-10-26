З жовтня діють нові тарифи на електрику

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yanyura написав:http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245583544&cat_id=35109 Т.е. при потреблении 249 квт, с 1-го по 249-й оплачивается 249 х 1,44. При потреблении 250 квт и больше, с 1-го по 250-й и далее оплачивается 250 х 1,68.
У нас разное показывается по этой ссылке? У меня там нарисовано, что 250 - это ещё по 1.44, а для 1.68 нужно "бiльше 250". Но если больше, то да, 1.68 за каждый кВтч, а не только с превышения, как в этой статье насчитали.
Интересно, кстати, куда в этой статистике "80% потребителей, потребляющих не больше 250 кВтч" попадают платящие не электрокомпании напрямую, а через УК/ОСМД. То, что у них никаких льготных первых 250 кВтч нет (как раньше не было первых 100) - это я в курсе. Но любопытно занесли ли их в 80%, которые теперь сэкономят.
з 01 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВтгод за умови споживання до 250 кВт*год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.
Krovosisi написав:Пока сторонники российского мира типа Бойко будут выбивать в раде новые льготы на зелёную энергию, нам, простым украинцам и патриотам будут подымать тарифы на Э\Э.
1)Зеленую энергетику продвигает Евросоюз, а паразиты которые пользуются этим не имеют политической ориентации, там у всех партий рыльце в пушку 2)Так мы еще перестали сами генерировать электричество, новая тема, закупка в Белоруссии и России в три дорога
hno3 написав:2)Так мы еще перестали сами генерировать электричество, новая тема, закупка в Белоруссии и России в три дорога
А что с нашей зелёной генерацией случилось, что перестали? Их убедили, что денег на зелёный тариф нет и они решили, что тогда лучше уж вообще не генерировать? И неужели у беларусов брать - это ещё дороже?
moveton написав:А что с нашей зелёной генерацией случилось, что перестали? Их убедили, что денег на зелёный тариф нет и они решили, что тогда лучше уж вообще не генерировать? И неужели у беларусов брать - это ещё дороже?
Русские перестали продавать нам уголь и наши ребята, стали покупать сразу электричество, то есть наши электростанции не работают, мы стали покупать товар более высокой переработки, в нем наценка выше, мы теряем много денег