RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З жовтня діють нові
тарифи на електрику

З жовтня діють нові тарифи на електрику
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 16:54

  yanyura написав:http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245583544&cat_id=35109
Т.е. при потреблении 249 квт, с 1-го по 249-й оплачивается 249 х 1,44.
При потреблении 250 квт и больше, с 1-го по 250-й и далее оплачивается 250 х 1,68.

У нас разное показывается по этой ссылке? У меня там нарисовано, что 250 - это ещё по 1.44, а для 1.68 нужно "бiльше 250".
Но если больше, то да, 1.68 за каждый кВтч, а не только с превышения, как в этой статье насчитали.

Интересно, кстати, куда в этой статистике "80% потребителей, потребляющих не больше 250 кВтч" попадают платящие не электрокомпании напрямую, а через УК/ОСМД. То, что у них никаких льготных первых 250 кВтч нет (как раньше не было первых 100) - это я в курсе. Но любопытно занесли ли их в 80%, которые теперь сэкономят.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 23.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:09

  yanyura написав:
з 01 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВтгод за умови споживання до 250 кВт*год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... t_id=35109

Т.е. при потреблении 249 квт, с 1-го по 249-й оплачивается 249 х 1,44.
При потреблении 250 квт и больше, с 1-го по 250-й и далее оплачивается 250 х 1,68.

оттуда же:
Для всіх, хто споживає більше 250 кВт*год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15481
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8596 раз.
Подякували: 4147 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:27

  Krovosisi написав:Пока сторонники российского мира типа Бойко будут выбивать в раде новые льготы на зелёную энергию, нам, простым украинцам и патриотам будут подымать тарифы на Э\Э.


1)Зеленую энергетику продвигает Евросоюз, а паразиты которые пользуются этим не имеют политической ориентации, там у всех партий рыльце в пушку
2)Так мы еще перестали сами генерировать электричество, новая тема, закупка в Белоруссии и России в три дорога
hno3
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 21.10.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:01

  hno3 написав:2)Так мы еще перестали сами генерировать электричество, новая тема, закупка в Белоруссии и России в три дорога

А что с нашей зелёной генерацией случилось, что перестали? Их убедили, что денег на зелёный тариф нет и они решили, что тогда лучше уж вообще не генерировать? И неужели у беларусов брать - это ещё дороже?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 23.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:41

Re: З жовтня діють нові тарифи на електрику

  moveton написав:У нас разное показывается по этой ссылке? У меня там нарисовано, что 250 - это ещё по 1.44, а для 1.68 нужно "бiльше 250".

Эта новость уже дважды обсуждалась на форуме:
11.08.2021
Украинцам снизили цену за электроэнергию: кого это касается

https://news.finance.ua/ru/news/-/49840 ... -kasaetsya

и
23.09.2021
Цена на электроэнергию для населения с 1 октября

https://news.finance.ua/ru/news/-/50085 ... -oktyabrya

И в тех новостях, и в обсуждаемой, и на сайте Министерства энергетики конкретно написано:
1,44 грн за кВтгод за умови споживання до 250 кВт*год на місяць

слово "до" по нормальной логике означает, что "250" не входит в этот объем.

И только в первоисточнике (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 483863.doc, взято с оффсайта КМУ - https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... vi-ka-a859) удалось найти, что
Додаток 3
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 859)

ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів

1. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 жовтня 2021 р. по 30 квітня 2022 р. включно:

Для індивідуальних побутових споживачів:
до 250 кВт•год (включно, за весь обсяг споживання) - з податком на додану вартість 1,44

понад 250 кВт•год (за весь обсяг споживання) - з податком на додану вартість 1,68

Так что да, "250" входит в 1,44, в предыдущем посте я ошибся, указав "249".
yanyura
 
Повідомлень: 6270
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:05

  moveton написав:А что с нашей зелёной генерацией случилось, что перестали? Их убедили, что денег на зелёный тариф нет и они решили, что тогда лучше уж вообще не генерировать? И неужели у беларусов брать - это ещё дороже?


Русские перестали продавать нам уголь и наши ребята, стали покупать сразу электричество, то есть наши электростанции не работают, мы стали покупать товар более высокой переработки, в нем наценка выше, мы теряем много денег
hno3
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 21.10.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 20:51

  hno3 написав:Русские перестали продавать нам уголь и наши ребята, стали покупать сразу электричество, то есть наши электростанции не работают, мы стали покупать товар более высокой переработки, в нем наценка выше, мы теряем много денег

Уголь углём, но как же наша зелёная генерация, которая даёт так много, что приходится остальные электростанции прикручивать? Или она, как раз, без угля и не живёт? :shock:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 23.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло
R2 » Суб 30 жов, 2021 11:42
5 321
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 жов, 2021 21:28
EKO
Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
R2 » Суб 30 жов, 2021 17:35
8 555
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 жов, 2021 19:35
Bobua
Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4... 1, 2
R2 » Вів 26 жов, 2021 08:57
17 1374
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 20:25
Bobua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1158)
31.10.2021 21:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.