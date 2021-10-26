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У Кабміні пояснили, як міста
можуть зменшити тарифи на тепло

У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42

У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42

Так кто вам доктор ? Что вам мешало (мешает) ? Не хотят модернизировать ? Так если вы знаете % потерь возложите законодательно их на счет поставляющей стороны, я думаю модернизация пойдет быстрее.

P.S. Пока мы там сколько то дней без hоссийского газа Молдова заключила договор с Газпромом по 450 $ ;)
Igorten
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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