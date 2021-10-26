Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42
У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло.
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42
Так кто вам доктор ? Что вам мешало (мешает) ? Не хотят модернизировать ? Так если вы знаете % потерь возложите законодательно их на счет поставляющей стороны, я думаю модернизация пойдет быстрее.
P.S. Пока мы там сколько то дней без hоссийского газа Молдова заключила договор с Газпромом по 450 $
Додано: Суб 30 жов, 2021 18:25
В Украине нет смысла экономить : у половины - субсидия. А если начнешь экономить - сразу увеличат тариф.
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