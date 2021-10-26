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У Кабміні пояснили, як міста
можуть зменшити тарифи на тепло

У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42

У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на тепло.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:42

Так кто вам доктор ? Что вам мешало (мешает) ? Не хотят модернизировать ? Так если вы знаете % потерь возложите законодательно их на счет поставляющей стороны, я думаю модернизация пойдет быстрее.

P.S. Пока мы там сколько то дней без hоссийского газа Молдова заключила договор с Газпромом по 450 $ ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 18:25

В Украине нет смысла экономить : у половины - субсидия. А если начнешь экономить - сразу увеличат тариф.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:02

Re: У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на т

Дивні якісь %

* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).

* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...

* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце. :)


1.55₴/2 =0.78₴/кВт*год.
Чим саме вони нагріють воду за 0.78₴/кВт*год!?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:15

Провел эксперимент : дома месяц готовил чай не газом, а электрочайником.
Результат поразил: и дешевле, и потребления газа за месяц упало в два раза ! :mrgreen:
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:28

Re: У Кабміні пояснили, як міста можуть зменшити тарифи на т

  Bobua написав:Дивні якісь %

Та не никакие они не удивительные, все расчеты согласно справочника Стэли 8)

Простой расчет.
1 Гкал = 1162,8 кВтч теплоты.
1 Килокалория – это количество теплоты, которое нужно потратить, чтобы нагреть 1 литр воды на 1 градус Цельсия при атмосферном давлении.
1 Гигакалория – это 1 000 000 000 калорий.


Газ природный.
1 кубический метр газа теплотворной способностью 7600 ккал, следуя данным газовой службы (https://104.ua/ru/gas/natural/id/jakist ... -gazu-8250)
КПД котла примерно 0,9.
1 Гкал = 1 000 000 ккал/(7600 ккал/м куб*0,9) = 146 м куб газа.

146 кубов*(7,42 грн+доставка, для удобства возьмем 9 грн за куб.
Получаем примерно 1315 гривень за 1 Гкал.

Электричество.
1 Гкал = 1162,8 кВтч, получаемая в электронагревательных приборах, при использовании электроэнергии.
При средней стоимости 1 киловатта 1,26 грн (2 режимный счетчик день 100% /ночь 50%),
получаем примерно 1465 гривень за 1 Гкал.

Откуда они лепят такие космические ценники для населения? Которые в 2-2,5 раза выше расчетных, я хз. Закладывали газ по 20 грн? :roll:

С таким подходом лучше уже ЦО вообще обрезать как класс.
Новые линии передач, заменить силовые кабеля и перевести все что можно на электроотопление. Это будет намного дешевле, чем все трубы дырявых тепломагистралей заменить.
Ну это же маразм полный, когда даже по конским 9 грн за куб.м, человеку в 2 раза выгодней самому себя согреть, чем от ЦО, где в большинстве случаев кипяток - это вообще отход производства, который еще куда то надо утилизировать.

Просто очень надо деньги - вот и весь их расчет :idea:
EKO
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