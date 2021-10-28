У Києві з 00:00 1 листопада встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Дивися повний текст Що заборонено в Києві з 1 листопада.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 09:35
Що заборонено в Києві з 1 листопада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що заборонено в Києві з 1 листопада.
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:35
Еее... я перепрошую, а раніше було дозволено перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу? о_О Тобто коронавірус спонукав до виконання елементарних вимог безпеки? Несподіваний позитив "корони"... Не те щоб хтось дійсно це контролюватиме, але це вже якийсь крок уперед...
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:38
І навіть вакцинованим не можна? Це ж геніально. Тобто якщо треба в ТРЦ, то можна, а якщо потрібна госпіталізація - чекай завершення карантину? Ну це просто ... як завжди
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