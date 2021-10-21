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COVID-сертифікат в «Дії»
можна отримати без...

COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:20

_hunter Системы таки разные там виндовс, тут андроид. Но функция с одной и той же задачей должна работать одинаково не в зависимости от системы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:25

  Igorten написав:_hunter Системы таки разные там виндовс, тут андроид. Но функция с одной и той же задачей должна работать одинаково не в зависимости от системы.

Ну, рано или поздно они и будут работать одинаково -- после набора некой критической массы жалоб в жалобной книге. Жаль, что "тут" -- не она :lol:
_hunter
 
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