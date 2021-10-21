COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...

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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:20
_hunter Системы таки разные там виндовс, тут андроид. Но функция с одной и той же задачей должна работать одинаково не в зависимости от системы.
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:25
Ну, рано или поздно они и будут работать одинаково -- после набора некой критической массы жалоб в жалобной книге. Жаль, что "тут" -- не она
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:38
Helsi до вас не докатилось ещё? Даже в местной студенческой требуют записываться только через неё и даже на входе монитор есть, где из Helsi чего-то видно.
Правда, это только к семейнику так. На вакцинацию я в Helsi тоже записался (уже в другую поликлинику), пришёл в указанное время и мне сказали, что им чхать на этот билетик и можно только записаться уже тут, встать в длинную очередь и надеяться, что рабочий день закончится не раньше, чем очередь подойдёт. В общем, поликлиника на поликлинику не приходится.
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