COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:20

_hunter Системы таки разные там виндовс, тут андроид. Но функция с одной и той же задачей должна работать одинаково не в зависимости от системы.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:25

  Igorten написав:_hunter Системы таки разные там виндовс, тут андроид. Но функция с одной и той же задачей должна работать одинаково не в зависимости от системы.

Ну, рано или поздно они и будут работать одинаково -- после набора некой критической массы жалоб в жалобной книге. Жаль, что "тут" -- не она :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:38

  Igorten написав:P.S. Что до поликлиники. Терапевт : запишитесь в регистратуре. Регистратура : на ближайшую неделю все занято. Запмшите на вторую. Регистратура : у нас нет графика на вторую неделю.

Helsi до вас не докатилось ещё? Даже в местной студенческой требуют записываться только через неё и даже на входе монитор есть, где из Helsi чего-то видно.

Правда, это только к семейнику так. На вакцинацию я в Helsi тоже записался (уже в другую поликлинику), пришёл в указанное время и мне сказали, что им чхать на этот билетик и можно только записаться уже тут, встать в длинную очередь и надеяться, что рабочий день закончится не раньше, чем очередь подойдёт. В общем, поликлиника на поликлинику не приходится.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:16

  moveton написав:
  Igorten написав:P.S. Что до поликлиники. Терапевт : запишитесь в регистратуре. Регистратура : на ближайшую неделю все занято. Запмшите на вторую. Регистратура : у нас нет графика на вторую неделю.

Helsi до вас не докатилось ещё? Даже в местной студенческой требуют записываться только через неё и даже на входе монитор есть, где из Helsi чего-то видно.

Правда, это только к семейнику так. На вакцинацию я в Helsi тоже записался (уже в другую поликлинику), пришёл в указанное время и мне сказали, что им чхать на этот билетик и можно только записаться уже тут, встать в длинную очередь и надеяться, что рабочий день закончится не раньше, чем очередь подойдёт. В общем, поликлиника на поликлинику не приходится.
хелсі ху..лсі) запис є в приватні клініки, воно так і пише телефонуйте в реєстратуру, а там кажуть жива черга до 13:00)) В хелсі мав би бути згенерований сертифікат. Дія тут зайва як і сімейний лікар. Рукожопи, бл..ть))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:31

moveton Да вы что, все такие продвинутые. Расказываю. Пользовался хелси фиг знает конда. Ввожу пароль, не принимает. Ну ладно наверно таки забыл. Предлагает востановить. В общем повторял "востановить" раза 4. Письма жду 4 день, написал на второй день в техподдержку, соответственно жду ответа 3 день. В общем все в стране как бы работает, но все как то раком.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:55

  Igorten написав:moveton Да вы что, все такие продвинутые. Расказываю. Пользовался хелси фиг знает конда. Ввожу пароль, не принимает. Ну ладно наверно таки забыл. Предлагает востановить. В общем повторял "востановить" раза 4. Письма жду 4 день, написал на второй день в техподдержку, соответственно жду ответа 3 день. В общем все в стране как бы работает, но все как то раком.

А где я говорил, что через Хелси - это на практике получается не раком? Скорее наоборот: область новых граблей. Я, чтобы записаться к будущему семейнику на предмет декларации, зарегался в Хелси сам. Когда подписывал декларацию, девушка удивлённо заметила, что я в Хелси уже зареган. Походу, почему-то самостоятельно это делают редко. Потом, когда уже поимел и декларацию и укол захожу в Хелси и вижу запрос на создание пароля и отсутствие старых записей внутри. Т.е. мне сделали полностью новую регистрацию на тот же телефон и не факт, что старую грохнули и она не всплывёт потом.
Жена плакалась, что её на первой дозе зарегали в Хелси, но под неправильным именем. После пинка исправили, но похоже, что по аналогичной технологии. На второй дозе посмотрели в Хелси и спросили о какой второй дозе речь, если ещё первая не сделана?
moveton
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