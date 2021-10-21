COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...

Додано: Пон 01 лис, 2021 19:55

Igorten написав: moveton Да вы что, все такие продвинутые. Расказываю. Пользовался хелси фиг знает конда. Ввожу пароль, не принимает. Ну ладно наверно таки забыл. Предлагает востановить. В общем повторял "востановить" раза 4. Письма жду 4 день, написал на второй день в техподдержку, соответственно жду ответа 3 день. В общем все в стране как бы работает, но все как то раком. Да вы что, все такие продвинутые. Расказываю. Пользовался хелси фиг знает конда. Ввожу пароль, не принимает. Ну ладно наверно таки забыл. Предлагает востановить. В общем повторял "востановить" раза 4. Письма жду 4 день, написал на второй день в техподдержку, соответственно жду ответа 3 день. В общем все в стране как бы работает, но все как то раком.

А где я говорил, что через Хелси - это на практике получается не раком? Скорее наоборот: область новых граблей. Я, чтобы записаться к будущему семейнику на предмет декларации, зарегался в Хелси сам. Когда подписывал декларацию, девушка удивлённо заметила, что я в Хелси уже зареган. Походу, почему-то самостоятельно это делают редко. Потом, когда уже поимел и декларацию и укол захожу в Хелси и вижу запрос напароля и отсутствие старых записей внутри. Т.е. мне сделали полностью новую регистрацию на тот же телефон и не факт, что старую грохнули и она не всплывёт потом.Жена плакалась, что её на первой дозе зарегали в Хелси, но под неправильным именем. После пинка исправили, но похоже, что по аналогичной технологии. На второй дозе посмотрели в Хелси и спросили о какой второй дозе речь, если ещё первая не сделана?