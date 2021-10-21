COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...

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rapyd777 написав:espanol так это вы, а представьте полуслепой пенс с трясущимися руками и не в такт трясущейся головой должен был 3 раза не выходить за пределы зелёной рамки))
Как я писал выше: для полуслепых пенсов -- прям все как они любят -- очередь в гос-поликлинику есть. Ну или совсем невероятный вариант: позвать внука -- пусть сам разбирается в этих буржуйских технологиях
имхо, не хотел бы никого обидеть, но смартфон обычному пенсионеру не сильно то и нужен. обычный телефон понятней, дольше держит заряд, а гигабайты в пакете для многих лишние.
Я даже больше скажу: с проводным телефоном о заряде вообще париться не придется