|
|
|
Економіка України повернулася до падіння - НБУ назвав...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09
Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився 4,4% р/р. Основний внесок у падіння ІВБГ мало сільське господарство, обсяги виробництва якого знизилися на 11,4% р/р через повільніший темп збирання кукурудзи цього року.
Дивися повний текст Економіка України повернулася до падіння - НБУ назвав причину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96019
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09
Ніякого розвитку при молодих регіоналам не буде! Зелені як і регіонали вміють тільки руйнувати і вижимати соки із того, що вже зроблено.
Як Янукович перші 2 роки виїхав на тому що зробив Ющенко, при цьому одразу ж після виборів 2012 коли Янукович отримав монобільшість - зупинився економічний ріст. Так само і у Зеленського із молодими регіоналами. Повертається схематоз і корупція, а реформ немає.
-
bodia1406
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:10
bodia1406 А что Ющенко сделал. А то я не заметил бурных изменений.
-
mankovit48
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 11.01.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:43
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2785
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:51
"из-за медленного темпа уборки кукурузы" , так кукурузу можно неспешно убирать , этож не пшеница )) осыпалась и все
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet
і 16 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|