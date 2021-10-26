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Економіка України повернулася
до падіння - НБУ назвав...

Економіка України повернулася до падіння - НБУ назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09

Економіка України повернулася до падіння - НБУ назвав...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився 4,4% р/р. Основний внесок у падіння ІВБГ мало сільське господарство, обсяги виробництва якого знизилися на 11,4% р/р через повільніший темп збирання кукурудзи цього року.

Дивися повний текст Економіка України повернулася до падіння - НБУ назвав причину.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09

Ніякого розвитку при молодих регіоналам не буде! Зелені як і регіонали вміють тільки руйнувати і вижимати соки із того, що вже зроблено.
Як Янукович перші 2 роки виїхав на тому що зробив Ющенко, при цьому одразу ж після виборів 2012 коли Янукович отримав монобільшість - зупинився економічний ріст. Так само і у Зеленського із молодими регіоналами. Повертається схематоз і корупція, а реформ немає.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:10

bodia1406 А что Ющенко сделал. А то я не заметил бурных изменений.
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:43

  mankovit48 написав:bodia1406 А что Ющенко сделал. А то я не заметил бурных изменений.


етсь же фраза "недмига не достигла еще цен 2008 года", вот то и сделал :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:51

"из-за медленного темпа уборки кукурузы" , так кукурузу можно неспешно убирать , этож не пшеница )) осыпалась и все
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:08

  mankovit48 написав:bodia1406 А что Ющенко сделал. А то я не заметил бурных изменений.

При Ющенко впервые стали заходить реальные инвестиции, а не деньги наших олигархов с офшоров. Тогда еще гривна укрепилась, если помните. Большинство аутсорс компаний зашло на наш рынок именно в это время. Зп в баксах начали норм расти у людей из разных сфер со знанием английского.
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