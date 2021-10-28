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Ні зарплати, ні стажу для
пенсії: на яких умовах...

Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:45

Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів дозволив усувати від роботи невакцинованих від COVID-19 українців без збереження зарплати.

Дивися повний текст Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах невакцинованих українців відсторонять від роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:45

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cohan
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знову "постанова", яка немає нічого спільного із Законом України... цікаво...
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:23

Re: Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...

Центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
місцевих держадміністрацій та структурних підрозділів;

Ба, так куплять серти або своїм буде зелена вулиця, але приберуть непотрібних.
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