Кабінет міністрів дозволив усувати від роботи невакцинованих від COVID-19 українців без збереження зарплати.
Дивися повний текст Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах невакцинованих українців відсторонять від роботи.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:45
Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах невакцинованих українців відсторонять від роботи.
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:23
знову "постанова", яка немає нічого спільного із Законом України... цікаво...
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:23
Re: Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
Ба, так куплять серти або своїм буде зелена вулиця, але приберуть непотрібних.
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:43
Це правильно. А жертвам запоребриківської антивакцинаторської пропаганди треба змінювати джерела інформації. А то путіноїдські ЗМІ у себе топлять за вакцинацію, а в нас проти. Здавалось, чого б це?
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:20
А потом подать в суд и получить деньги, аморальную компенсацию, и стаж)
Шах и мат)
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