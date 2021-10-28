Кабінет міністрів дозволив усувати від роботи невакцинованих від COVID-19 українців без збереження зарплати.
Дивися повний текст Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах невакцинованих українців відсторонять від роботи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:45
Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах невакцинованих українців відсторонять від роботи.
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:23
знову "постанова", яка немає нічого спільного із Законом України... цікаво...
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:23
Re: Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
Освіту вирішили дотиснути, збирачам полуниці не потрібні інженерні знання та лідерські якості.
Востаннє редагувалось Прораб в Пон 01 лис, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 лис, 2021 20:43
Це правильно. А жертвам запоребриківської антивакцинаторської пропаганди треба змінювати джерела інформації. А то путіноїдські ЗМІ у себе топлять за вакцинацію, а в нас проти. Здавалось, чого б це?
Додано: Пон 01 лис, 2021 21:20
А потом подать в суд и получить деньги, аморальную компенсацию, и стаж)
Шах и мат)
Додано: Вів 02 лис, 2021 02:06
Додано: Вів 02 лис, 2021 07:49
Хотелось бы узнать каким МАТЕРИАЛЬНЫМ ПРАВОМ руководствовались малограмотные внуки из кабинета?
Как и чем закреплено в Законе(нах) Украины понятие ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ ЗА ОТКАЗ РИСКОВАТЬ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ при получении в организм раствора не прошедшего ТРЕТЬЕГО (заключительного) ЭТАПА ?
В каком Законе Украины можно ознакомиться с понятием "не уволен,но от работы отстранен,без начисления минимальной з/п и иных соц.выплат"?
Абсурд....или все же курить надо меньше.?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|