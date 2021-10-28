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Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38
Tamagoch
Абсолютно незаконна постанова, на підставі якої будь-який керівник закладу, що керувався нею і відсторонив когось від роботи, може бути визнаним винним згідно діючих законів та Конституції будь-яким судом. Бо суть справи надто очевидна.
В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.
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pvol69
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:00
pvol69 написав:
В цілому, вся ця історія тримається тільки на незаконних постановах, розпорядженнях та добровільній вакцинації, коли жертва підписує папір, що не має ні до кого претензій. Якби люди були хоч трошки розумніші, не вдалося би нікого звільнити і вколоти. Проблема лише у дрімучій правовій безграмотності населення та його рабсько-вассальному мисленні.
Жалко, что нет правовых оснований отказать потом в медицинской помощи антипрививочникам. Было бы справедливо: не хочешь колоться "экспериментальной" вакциной - подпиши бумагу и в случае чего потом тихо умирай дома, не отвлекая ресурсы системы здравоохранения.
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