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Авторизуватися в «Дії» можна не на всіх смартфонах: чому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 16:36
Пропонуємо до обговорення:
"Дія" вміє обмежувати доступ до застосунку на деяких смартфонах. Це стосується користувачів, які мають root-права на Android або Jailbreak на iPhone.
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