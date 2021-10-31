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Авторизуватися в «Дії» можна
не на всіх смартфонах: чому

Авторизуватися в «Дії» можна не на всіх смартфонах: чому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:36

Авторизуватися в «Дії» можна не на всіх смартфонах: чому

Пропонуємо до обговорення:
"Дія" вміє обмежувати доступ до застосунку на деяких смартфонах. Це стосується користувачів, які мають root-права на Android або Jailbreak на iPhone.

Дивися повний текст Авторизуватися в «Дії» можна не на всіх смартфонах: чому.
R2
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